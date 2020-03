Apel oficial: persoanele care au călătorit pe următoarea rută să contacteze autoritățile urgent Autoritațile incearca sa-i identifice pe cei cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe aeroportul Otopeni, in condițiile in care pacientul a luat microbuzul ca sa ajunga la Galați.Este vorba despre un microbuz cu plecare din București, Gara de Nord, in data de 29 februarie, ora 12:15, cu puncte de imbarcare pe str. Baldovin Parcalabul și IDM Basarab.Astfel, persoanele care au calatorit cu acest microbuz sunt rugate sa se izoleze la domiciliu și sa contacteze in cel mai scurt timp autoritațile, la numarul 0744.630.508 (DSP Galați).Microbuzul folosit este marca IVECO,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 72 de ani, a aterizat pe aeroportul Otopeni si a urcat intr-un microbuz, circuland pe ruta Bucuresti – Urziceni – Buzau – Braila – Galati. Autoritatile ii cauta pe toti cei cu care galateanul a intrat in contact in timpul calatoriei, dupa ce rezultatele analizelor au confirmat…

- Persoanele care in data de 29 februarie au circulat spre Galati folosind microbuzul, cu plecare din Bucuresti (Gara de Nord), la ora 12:15, sunt rugate sa se izoleze la domiciliu si sa contacteze in cel mai scurt timp autoritatile. Cu acelasi autovehicul a circulat si barbatul identificat ca fiind al…

- Ministerul precizeaza ca aceasta cifra nu reprezinta numarul copiilor bolnavi.Este inchisa integral o gradinita din Constanta.Sunt inchise partial unitati de invatamant din Timis, Ialomita, Iasi, Ilfov, Dambovita, Alba, Cluj, Salaj, Brasov, Constanta, Sibiu, Bucuresti, Braila, Buzau, Suceava, Arges.Ce…

- Trei persoane care au calatorit in microbuzul in care s-a aflat buzoianca de 52 de ani care a plecat din localitatea Maleo, unde au fost instituite masuri de carantina din cauza coronavirusului, au fost preluate de autoritatile din Galati si vor fi duse intr-un centru de carantina.

- Doua cutremure s-au produs duminica, in Romania. Primul seism a avut loc la ora 00:53, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter, s-a produs la adancimea de 139…

- Un cutremur cu magnitudine 5,2 pe scara Richter, cu epicentrul in zona Vrancea, a avut loc vineri dimineața și a fost resimțit și in Capitala. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 96km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 111km NV de Braila, 149km…

- Trenuri Regio sunt anulate astazi in judetele Braila, Buzau, Vrancea si Galati din cauza unui protest la o societate comerciala (privata) care asigura reparatii pentru operatorul feroviar de stat CFR Calatori. Pana la acest moment NU sunt afectate trenuri Inter Regio care asigura legatura intre Bucuresti…

- Minifotbalul omagiaza, la Focșani, Unirea Principatelor Romane printr-o competiție de anvergura, ”Cupa Micii Uniri”, care va avea loc sub egida Federației de Minifotbal din Romania, in perioada 17-19 ianuarie. Au fost invitate echipe de minifotbal din Bucuresti, Bacau, Buzau, Brașov, Braila, Galați,…