Apel DISPERAT din Mariupol: ”Suntem distruși!” Consiliul local din Mariupol a transmis ca Rusia bombardeaza in mod constant și deliberat infrastructura civila esențiala din acest oraș-port din sudul Ucrainei, lasandu-l fara apa, incalzire sau energie electrica și impiedicand aducerea de provizii sau evacuarea oamenilor. “Intrerup aprovizionarea cu alimente, ne organizeaza o blocada, ca in vechiul Leningrad”, a spus consiliul intr-o declarație. “In mod deliberat, de șapte zile, distrug infrastructura esențiala de susținere a vieții din oraș. Nu avem din nou lumina, apa sau caldura”, a transmis sursa citata. Consiliul spune ca incearca sa creeze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

