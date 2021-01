Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, transmite un apel Ministrului Educatiei de a trata cu responsabilitate subiectul redeschiderii scolilor pentru a nu crea asteptari in randul parintilor si elevilor, asteptari neintemeiate, care nu sunt sustinute de situatia epidemiologica actuala din Romania.…

- Sedinta pentru analiza redeschiderii scolilor, la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a convocat astazi la Palatul Cotroceni o ședința cu ministrul educației Sorin Cîmpeanu, reprezentanții DSP și alți responsabili din educație și sanatate pentru a analiza…

- Senatorii AUR Rodica Boanca și Adrian Costea au inaintat o scrisoare deschisa Guvernului Romaniei, Ministerului Educației și Cercetarii, Ministerului Sanatații și Departamentului pentru Situații de Urgența prin care solicita adoptarea de urgența a unor masuri privind situația școlilor. Cei doi senatori…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la B1 TV, ca redeschiderea școlii nu va incepe in Romania pana pe data de 8 februarie, in format clasic. Dupa aceasta data, elevii pot reveni in clase daca situația epidemiologica o va permite. Unul dintre parametrii luați in calcul…

- Reprezentanti ai Aliantei pentru Unirea Românilor vor avea, miercuri, o întrevedere cu ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, pe tema redeschiderii scolilor. Anunțul a fost facut de deputatul George Simion, copresedinte AUR, într-un comunicat de presa."Cerem deschiderea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca „urgenta zero” o reprezinta posibilitatea „deschiderii prioritizate” a scolilor si constructia bugetului pentru educatie pe anul 2021. „Urgentele merg de la educatia timpurie pana la invatamantul universitar, de la echitate pana…

- Scolile din Romania nu sunt total pregatite pentru reluarea cursurilor fata in fata, in sala de clasa, a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o interventie in direct la Antena3. Pe de...

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, critica in termeni duri propunerea PNL la Educație. Acesta spune ca Sorin Cimpeanu nu poate fi pus sa conduca acest domeniu cheie pentru Romania. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in intentia de vot, dupa doar doua saptamani…