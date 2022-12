Stiri pe aceeasi tema

- “Este un pas foarte mare pe care il facem pentru ca acest proiect, despre care se vorbeste de multi ani, sa devina realitate. Este pentru prima oara cand, dincolo de vorbe si promisiuni, se fac pasi reali pentru a se construi un aeroport care sa deserveasca zona Galati-Braila. Dupa nenumarate studii…

- ”Va invitam miercuri, 28 decembrie, la ora 10, la semnarea contractului privind realizarea studiului de fezabilitate pentru aeroportul Galati-Braila. La acest eveniment vor participa presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, presedintele Consiliului Judetean Braila, Francisk Iulian Chiriac,…

- Polițiștii din Timișoara l-au ridicat, ieri, pe un barbat, in varsta de 30 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune in forma continuata ( patru acte materiale ) și delapidare in forma continuata ( trei acte materiale ). Din investigații, in perioada 31.08-19.10.2022, barbatul ar fi…

- ”Astazi, in cadrul sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, am aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport al Gazelor Naturale (PDSNT) pentru perioada 2022-2031, elaborat de operatorul de transport si de sistem al gazelor…

- Universitatea de Stiințele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara a fost alaturi de echipa partenera SCM Rugby USV Timișoara, pe stadionul “Gheorghe Rașcanu” din Timișoara, la semifinala Campionatului Național de Rugby dintre SCM Rugby USV Timișoara și Dinamo București. Semifinala a fost caștigata de…

- UPDATE: ”Marti, 25.10.2022, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate pentru ultimul segment din Autostrada Nordului (Baia Mare – Suceava), respectiv pentru Baia Mare – Dej (Lotul 1) si Dej – Bistrita (Lotul 2)”, a transmis, marti, CNAIR, intr-un…

- Peste 500 de monede, organizate cronologic si care ilustreaza istoria Romaniei, sunt scoase la licitatie intr-un eveniment dedicat numismaticii organizat pe 11 octombrie. Licitatia, organizata de Artmark, reuneste monede intr-o stare de conservare buna, foarte buna sau impecabila, dupa cum a precizat…