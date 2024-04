Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend a avut loc prima traversare frontierei pe doua roți, pe cea mai lunga pista de biciclete din Romania, care leaga Timișoara de Zrenjanin. In zilele de 30 și 31 martie au trecut granița, potrivit datelor primite din partea ITPF Timișoara, 679 de persoane. Urmatorul weekend preconizat…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a afirmat ca un centru de cercetare multidisciplinar, ancorat in plan regional, național și internațional in studiul aprofundat al temelor specifice cunoașterii contemporane. Unul dintre proiectele de top ale UVT este inscris pe axa de finanțare Interreg –…

- Peste 60% din suprafata totala de retail modern din Romania este concentrata in primele 10 mari orase, cu peste 200.000 de locuitori, conform unui raport al unei firme de consultanta imobiliara.

- Joi, 22 februarie 2024, Excelența Sa Doamna Evangelia GRAMMATIKA, noul Ambasador al Republicii Elene la București, a efectuat o vizita oficiala la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a intalnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La intalnire au mai participat prof.…

- Producatorul german de componente auto si anvelope Continental AG a anuntat miercuri ca va reduce personalul care se ocupa cu cercetarea si dezvoltare (R&D) in cadrul diviziei sale de automotive, cu 1.750 de posturi la nivel mondial pana la finele lui 2025, masura facand parte dintr-o restructurare…

- In ediția ce corespunde perioadei septembrie 2022 – septembrie 2023 a Nature Index, UVT se situeaza pe poziția a a doua in randul celor mai prestigioase universitați din Romania pentru domeniul Fizica (Physical Sciences). In aceasta ediție, domeniul Fizica cuprinde un total de noua instituții universitare…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continua și in acest an activitațile și proiectele de diplomație academica. Seria de conferințe „Ambasadori la UVT” revine și in acest an cu un invitat de prestigiu. ES dl. Nicolas Warnery, Ambasadorul Republicii Franceze in Romania. „Va invitam sa luați parte…

- Consiliul Județean Timiș va gazdui in 15 februarie, de la ora 17:00, cea de-a treia ediție a Galei Profesorului Anului 2024 din mediul rural, organizata de organizația non-guvernamentala „Teach for Romania”, care dorește sa premieze excelența și profesionalismul in educația din mediul rural, in condițiile…