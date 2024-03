Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la postul public de radio, presedintele Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Romania, Radu Opaina, a explicat ca noua directiva in acest sens, aprobata recent de Parlamentul European, vizeaza in special marile centrale termoenergetice, conform RADIO ROMANIA ACTUALITATI. ”Directiva…

- Posesorii de centrale termice de apartament pe gaze nu vor fi afectati pe termen scurt sau mediu de masurile avute in vedere de Uniunea Europeana pentru reducerea substantiala a consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul cladirilor pana in 2030. Invitat astazi la rubrica…

- In data de 12 martie, Parlamentul European a adoptat „Directiva privind schimbarile climatice”, care interzice centralele termice de apartament pana in anul 2040. Avand in vedere noile directive, „statele membre trebuie sa adopte masuri pentru a decarboniza sistemele de incalzire și a elimina treptat…

- Parlamentul European a adoptat marți Directiva prin care centralele de apartament vor fi interzise in Uniunea Europeana. Directiva a fost adoptata cu 370 voturi pentru, 199 impotriva și 46 abțineri. Masura va duce la scumpirea și mai mult a traiului, pentru ca echipamentele alternative sunt foarte scumpe…

- Parlamentul European a adoptat, miercuri, in plen, Directiva privind permisele de conducere, prin care Uniunea Europeana si-a propus ca obiectiv ajungerea la zero tragedii mortale rutiere pana in 2050. Anuntul a fost facut de europarlamentarul Corina Cretu. „Astazi a avut loc votul Directivei privind…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- Romania se pregatește pentru salariul minim european . Specialistii vor sa afle care ar fi impactului aplicarii masurii in țara noastra și cine va lua bani mai mulți. Ministerul Muncii din Romania se afla in plin proces de evaluare a posibilelor repercusiuni ale implementarii salariului minim european…

- Cel mai important sindicat al fermierilor francezi (FNSEA) analizeaza posibilitatea organizarii unor proteste la scara nationala in saptamanile urmatoare, a declarat vineri un purtator de cuvant, ceea ce inseamna extinderea actiunilor de protest organizate pana acum de fermierii din sud-vestul tarii,…