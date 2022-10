Stiri pe aceeasi tema

- Echipa reunita de o companie specializata in productia de videoclipuri dedicate sporturilor extreme, Teton Gravity Research, s-a deplasat in Parcul Kluane din Yukon, cu misiunea de a descoperi ascunzatoarea in care se aflau aparatele de fotografiat si echipamentul de escalada folosit de Bradford Was

- Aparatele de fotografiat si echipamentul unui renumit explorator si fotograf american, Bradford Washburn, au fost descoperite pe un ghetar din teritoriul Yukon, frontalier cu statul american Alaska, la 85 de ani dupa ce au fost abandonate in 1937, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- NATO a slabit din cauza livrarilor de arme pe scara larga catre Ucraina, a declarat fostul ofițer de informații american Scott Ritter pe canalul YouTube Glenn Diesen. „Rusia a invins arsenalul Ucrainei, care era la dispoziția celei de-a doua armate a Europei chiar inainte de inceperea livrarilor NATO,…

- Un adolescent britanic in varsta de 16 ani a intrat pe ultima suta de metri a aventurii sale de cinci luni pentru a deveni cea mai tanara persoana care incheie un zbor solo in jurul planetei. Mack Rutherford a pornit in aceasta misiune curajoasa de la o baza aeriana din Sofia, Bulgaria, in martie. Daca…

- Statele Unite, Canada, țarile UE și Ucraina depun eforturi pentru a recunoaște diamantele rusești ca fiind "sangeroase" și pentru a interzice exportul acestora, informeaza publicația New York Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Damascul a dezmintit miercuri ca l-a rapit sau l-a tinut in detentie pe un jurnalist american dat disparut in Siria in urma cu un deceniu, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Austin Tice, un reporter freelance si fost infanterist marin, a fost rapit in august 2012, la varsta de 31 de ani, in timp ce…

- Președintele american Joe Biden, vindecat dupa COVID, pleaca in concediu, incepand de miercuri, anunța Reuters. Biden iși va petrece vacanța de 10 zile pe insula Kiawah din statul Carolina de Sud, o statiune de golf in care a mai fost și in anii trecuți. Conform Reuters, președintele american va sta…

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters.