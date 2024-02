Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a fost atacata cu rachete rusești in primele ore ale zilei de sambata, in timp ce apararea sa antiaeriana a reușit sa doboare mai puține rachete decat de obicei, noteaza Reuters. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 37 de rachete și trei drone. Opt rachete au fost doborate, au…

- Forțele aeriene NATO au reacționat de peste 300 de ori in 2023 din cauza aeronavelor militare rusești, au anunțat vineri reprezentanții organizației. Avioanele NATO au participat la peste 300 de misiuni ca raspuns la activitațile aeronavelor militare rusești in 2023.„Marea majoritate a intalnirilor…

- Oficialul electoral cu rangul cel mai inalt din statul Maine a decis ca Donald Trump nu poate candida la alegerile prezidentiale de anul viitor in acest stat, invocand o prevedere constitutionala referitoare la insurectie, relateaza BBC si Reuters. Maine se alatura astfel statului Colorado, care a interzis…

- Rusia va desfasura in curand cele mai noi obuziere ale sale in Districtul Militar Nordic, care se invecineaza cu Finlanda si Norvegia, a declarat seful conglomeratului de stat pentru aparare Rostec, transmite Reuters.Testarea noilor unitati de artilerie autopropulsate Coalition-SV a fost finalizata,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat duminica un decret care permite Rosbank sa achizitioneze participatii in companii importante din Rusia detinute de Societe Generale, transmite Reuters.Conform decretului, Rosbank va putea cumpara participatiile SocGen detinute la: Rosneft, Gazprom, Norilsk…

- O serie de explozii au rasunat in capitala ucraineana la primele ore ale zilei de sambata, in contextul in care unitatile de aparare aeriana au interceptat drone rusesti, potrivit unor martori ai Reuters.Au fost raportate explozii pe ambele maluri ale raului Nipru, care traverseaza orasul. Nu…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a sosit luni (20 noiembrie) in capitala Ucrainei, Kiev, pentru o vizita neanunțata, intr-un gest de sprijin, in timp ce intrebarile pentru el se canalizau pe sustenabilitatea asistenței vitale occidentale, pe masura ce razboiul cu Rusia se prelungește,…