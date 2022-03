Apar parcuri noi în Craiova Autoritatile locale din Craiova au in plan amenajarea de noi parcuri. Dupa ce primarul Lia Olguta Vasilescu a spus ca nu are de gand sa renunte la proiectul sau de realizare a unui parc tematic denumit „Dracula Park“ si a semnat contractul de revitalizare a Parcului Cornitoiu, doua noi parcuri apar la orizont. Unul dintre ele a fost prins in bugetul de venituri si cheltuieli al Craiovei, pe anul 2022, dar celalalt este o noutate. Sau cel putin edilul nu a mentionat de el in actualul mandat. La inceputul acestei saptamani, Primaria Craiova a emis doua certificate de urbanism pentru realizarea unui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

