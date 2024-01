Stiri pe aceeasi tema

- Craiova se pregateste sa reabiliteze si mai multe blocuri, iar primaria a scos la licitatie un acord-cadru cu o valoare fabuloasa, care poate ajunge la peste 400 de milioane de euro. Banii pot veni din diverse programe europene, programe naționale sau bugetul local, iar zonele vizate din oras sunt Calea…

- Terenul aferent obiectivului este situat in intravilanul orasului Constanta, B dul Aurel Vlaicu, nr. 237, Jud. Constanta. Suprafata extinderii va fi de 3.375,00 mp. Valoarea investitiei este de 13.500.000 RON exclusiv TVA. Terenul este proprietate S.C. Metro Cashamp;Carry Romania S.R.L., conform Contractului…

- Primarul Allen Coliban, arhitectul șef Dragoș Oprea și tovarașul edilului, Bogdan Ștefan Ciungara, un personaj activ in ultima vreme ca dezvoltator imobiliar, vor sa mușamalizeze o afacere care pute de departe, in privința unei construcții ilegale din Poiana Brașov. In cele ce urmeaza, trebuie remarcat…

- 15 total views … in Parcul Industrial Sud, din municipiul. Primaria Ramnicu Valcea concesioneaza, prin licitație publica, alt teren in suprafața de 2800 mp, pentru interes comercial sau administrativ. Terenul in suprafața de 2.800 mp – lotul nr. 20, este un teren ce se regasește in Parcul Industrial…

- Daca „micul Paris” este blocat de trei ani in domeniul urbanistic și edilitar, informații spectaculoase vin din adevaratul sau „marele” Paris, capitala Franței, acolo unde municipalitatea a aprobat edificarea celor mai inalte turnuri construite vreodata in Europa, dupa cum anunța Business Insider. Suprafața…

- De departe, cel mai scump teren in Romania este cel pentru legumicultura, cu prețuri care ajung și la 50.000 euro/ha.“Depinde de ce vrea omul și daca este teren comasat. In Olt, pentru cultura mare prețul pornește de la 5.000 euro/ha, daca este vorba de o suprafața compacta de 3-4 ha la un loc și urca…

- Primaria Craiova a anuntat ca, pentru desfașurarea manifestarilor prilejuite de inaugurarea Targului de Craciun Craiova 2023, vor fi impuse restricții de trafic. Vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum pentru astazi, in intervalul orar 17.00 – 24.00. Se va restricționa…

- In apropierea podului peste Arieș, pe strada Ștefan cel Mare nr. 1, se pregatește construirea unui bloc. Deocamdata, investiția este la faza de avize și PUZ. Noul bloc, care este o investiție privata, va avea locuințe colective, spații comerciale de birouri, dar și spații comerciale. Terenul pe care…