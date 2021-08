Stiri pe aceeasi tema

- In memoriam Maria-Denise Theodoru - o viata in slujba radioului public Foto: Arhiva. In memoriam Maria-Denise Theodoru - o viata în slujba radioului public (6 august 2021) Ne-a parasit Maria-Denise Theodoru, fost analist, expert Afaceri Europene…

- Un teribil acident de circulație a avut loc marți de dimineața la Ruse, in Bulgaria, un autoturism inmatriculat in București fiind lovit in plin de un camion. Doua romance au murit pe loc, scrie portalul de știri news.bg.Doua femei din Romania au murit intr-un accident pe drumul european de la punctul…

- „In aceasta seara, Biroul Judetean de Politie Transporturi Braila a fost sesizat cu privire la faptul ca pe Dunare, in zona falezei, s-au ciocnit doua ambarcatiuni, doua barci, una de dimensiuni mari si cealalta de dimensiuni mici, pescareasca. In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a…

- Pentru meciul din optimile EURO 2020, pe National Arena ar putea fi prezenta o galerie de 1.500 de francezi, daca lucrurile vor merge normal.Aproape 30.000 de suportri vor putea asista la meciul de la Bucuresti, care va avea loc luni, de la ora 22:00.Chiar inainte de acest joc, suporterii francezi s-au…

- UPDATE – Cautarile pentru gasirea adolescentei care s-ar fi aruncat luni in Dunare au fost sistate, dupa ce un echipaj de politie a gasit fata in zona centrala a municipiului Galati, alarma dovedindu-se falsa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati,…

- Dumitru Prunariu, primul roman care a ajuns in spatiul cosmic, a sustinut ieri o inedita conferinta la Iasi, cu ocazia implinirii a 40 de ani de la zborul sau istoric in afara atmosferei terestre. Conferinta, intitulata „Romania, vazuta din spatiu. 40 de ani mai tarziu", a fost organizata de Universitatea…

- Evenimentul este organizat de catre TUIASI in colaborare cu Filiala Iasi a Academiei Romane si marcheaza implinirea, pe 14 mai, a 40 de ani de cand Dumitru Prunariu a devenit singurul roman care a trecut de stratosfera si a ajuns in spatiul cosmic.General locotenentul in rezerva Dumitru Prunariu, membru…