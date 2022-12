Stiri pe aceeasi tema

- Apa Nova are un amplu program de investitii, pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare, in Capitala, care se va intinde pe mai multi ani si care ajunge la aproximativ 230 de milioane de euro.

- Andrei Hostiuc, director general Adjunct Apa Nova anunta ca Apa Nova a demarat acum aproximativ 18 luni implementarea programului investitional, in valoare de 230 de milioane de euro. Potrivit oficialului Apa Nova, ”investitiile vizeaza, in primul rand, extinderea retelelor de apa cu aproximativ…

- Blocul Național Sindical impreuna cu Federația Naționala Sindicala "Ambulanța" din Romania organizeaza un miting de amploare in București. Protestul a debutat la ora 10.00 iar toate ambulanțele operative afișeaza vizibil mesajul "Protest național".Timp de doua ore, sindicaliștii picheteaza Ministerul…

- In primele zile ale lunii noiembrie 2022, procurorii DNA au ridicat de la IGSU documentele legate de achiziția a patru barocamere mobile cumparate pe bani europeni de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, la indicațiile lui Raed Arafat, in 2017, susțin surse din IGSU, pentru Libertatea.…

- Reprezentantii IGSU au derulat, in acest sfarsit de saptamana, in judetele Iasi si Cluj si in Bucuresti, controale inopinate in 40 de cluburi, discoteci si sali de evenimente pe linia prevenirii supraaglomerarii, in urma carora au dispus suspendarea activitatii pentru 60 de zile in cazul a patru unitati…

- Un eveniment destinat constientizarii riscului la cutremur a fost organizat in Bucuresti, duminica, de Institutul National de Fizica a Pamantului, cu sprijinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, la 82 de ani de la cutremurul din 1940. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni, 26 septembrie, ca Arena Nationala a gazduit anul acesta 30 de evenimente, iar incasarile fata de 2020 sunt mai mult decat duble. Nicusor Dan a precizat ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit in zeci de cazuri pentru indepartarea copacilor cazuți și a elementelor de construcție desprinse in Capitala și in județuil Ilfov, ca urmare a vantului puternic de duminica.