Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram, care e unul dintre cei mai de succes influenceri de la noi, a anunțat ca perioada urmatoare o va petrece in Dubai. Fiica Andreei Esca are planuri mari. In urma cu cateva zile, Alexia Eram a plecat in Emiratele Arabe Unite, mai exact in Dubai, oraș pe care l-a vizitat de mai multe ori pana…

- Cea mai valoroasa sculptura a Licitatiei de Sculptura Contemporana, organizata pe 15 martie de Artmark, cu un pret de pornire de 7.000 de euro, este creatia artistului George Apostu – „Fluturi”. Sculptura de mari dimensiuni este turnata in bronz, iar o varianta a acesteia se regaseste expusa in Parcul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni, 28 februarie, ca „recomanda insistent” romanilor sa evite „calatoriile neesențiale in Federația Rusa”, iar cei aflați in țara condusa de Vladimir Putin sunt sfatuiți sa plece „cat mai curand, prin intermediul zborurilor comerciale inca disponibile”.Romania…

- Simona Halep (Romania, 23 WTA) a fost foarte bine dispusa la interviul acordat pe teren, dupa victoria fara emoții in fața Gabrielei Ruse (Romania, 59 WTA), din optimile turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Fostul lider WTA a spus ca nu a avut o misiune chiar atat de ușoara precum o arata…

- Prezenta la Expo 2020 Dubai, Romania se promoveaza printr-un pavilion lipsit de atractivitate și dinamism, in comparație cu alte state vecine, scrie publicația Newsweek . Sub titlul „New Nature”, țara noastra vrea sa puna in valoare tehnologia inspirata de natura, dupa cum se arata pe site-ul oficial…

- Școliți pe la licee și universitați prestigioase, și plimbați pe tot Globul, fiii și fiicele politicienilor nu au de ce sa se planga. Rețelele sociale, mai ales, arata, cu generozitate, luxul in care se scalda privilegiații descendenți.De pilda, Irina Antonescu, fiica lui Crin Antonescu, a dat Romania…

- De Ziua Unirii Principatelor Romane, la Iași s-a semnat primul contract de lucrari din cadrul proiectului privind extinderea conductelor de alimentare cu apa potabila, din stația de tratare Chirița din Iași, in R. Moldova. Evenimentul s-a desfașurat la Palatul Culturii din Iași in prezența viceprim-ministrului…