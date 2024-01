Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Ploiești trebuie sa returneze la ADR Sud Muntenia 4,3 milioane de lei pentru ca a ratat mai multe proiecte cu fonduri europene. Administrația locala a renunțat, la finalul anului trecut, la implementarea a 20 de proiecte cu finanțare europeana.

- Ministerul Sanatatii (MS) prezinta bilantul investitiilor in sanatate pe anul 2023, aratand ca investitiile cumulate conform contractelor de finantare semnate pe parcursul anului ajung la aproximativ 11 miliarde de lei numai din PNRR. Acestea asigura derularea simultana a peste 3.600 de proiecte. ”Pentru…

- Comunicat de presa Campulung, decembrie 2023 Asociația AEDU, in parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, finalizeaza in luna decembrie 2023 implementarea proiectului „IQ IMMA – Inovare si Calificare – Implicat, Motivat, Mobilizat, Angajat”, cod SMIS POCU/1080/3/16/Operațiune compozita OS.3.1,3.4/157569,…

- Parchetul European (EPPO) din Bucuresti a trimis in judecata, la Tribunalul Bucuresti, patru cetateni romani, pentru frauda si fals in inscrisuri care implica finantare pentru tinerii fermieri din diaspora.

- „Ne pregatim pentru recepția unui obiectiv de investiții foarte important pentru mediul de business din regiune. Impreuna cu Liviu Mușat, Directorul general ADR Sud Muntenia, am facut o vizita in cladirea de birouri finalizata a centrului de afaceri Business Hub din Pitești” a anunțat primarul Piteștiului,…

- Directorul executiv al Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș, Paul Habina, a oferit un interviu ZiarMM despre ce inseamna noua organizație pe care o conduce, dar și despre planurile de viitor care vizeaza dezvoltarea turismului in județ. ”Un concept destul de nou in Romania. Scopul…

- „Județul Argeș este pe primul loc in regiunea Sud Muntenia la atragerea de fonduri europene și dorim sa ramana la acest nivel, ca atare astazi am aprobat un nou proiect de amploare – consolidarea și reabilitarea energetica pentru Biblioteca Judeteana Arges Dinicu Golescu Proiectul, in valoare de aproximativ…

- Ieri seara, 24 noiembrie 2023, Cinematograful Independența a gazduit gala „Regio, pașaport spre dezvoltare in Sud-Muntenia!” la care au fost premiate proiectele prin care a fost implementat cu succes Programul Operațional Regional 2014-2020. Domenii din obiectivele politicii de coeziune sunt: afaceri,…