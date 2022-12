Stiri pe aceeasi tema

- „Se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care prevad pensiile marite, dar si ajutorul de tip on-off, a carui prima transa se acorda in prima luna a anului”, a scris, luni, pe Facebook, Marius Budai. Ministrul reaminteste ca valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei…

- Ministrul Muncii a anunțat ca pensiile incep sa fie distribuite chiar din ziua de vineri, 2 decembrie prin Poșta Romana, deși angajații instituției sunt in minivacanța pana luni, 5 decembrie. Milioanele de pensionari din Romania iși vor putea face cumparaturile și planurile de sarbatori inca din prima…

- Liderii Coaliției au convenit, luni seara, ca de la 1 ianuarie sa creasca punctul de pensie cu 12,5%, iar de doua ori pe an sa se acorde ajutoare sociale pentru pensionarii cu pensiile mai mici de 3.000 de lei. Masurile decise de Coaliția de guvernare formata din PNL, PSD și UDMR au fost anunțate de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, sambata, la Prima TV, despre voucherele pentru energie, afirmand ca este vorba despre a se da un ajutor financiar pentru aceasta iarna si altul pentru iarna viitoare. El a precizat ca despre aceste vouchere s-a discutat in coalitie, la nivel de principiu…

- Liderul de grup al deputatilor USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, o solicitare la Biroul Permanent pentru chemarea ministrului Muncii Marius Budai la ora Guvernului, in data de 14 noiembrie, pe tema reformei pensiilor speciale, jalon in PNRR care are ca termen de implementare sfarsitul acestui an.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Prima TV, ca nu se ia in calcul o majorare a pensiilor mai mica de 10% incepand de anul viitor. El a subliniat ca nu-si permite sa se lanseze intr-o „licitatie de procente” in legatura cu acest subiect. Intrebat ce parere are despre afirmatiile…