Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat noile restricții decise de Guvern. Potrivit șefului DSU, vor exista modificari majore la orele de circulație, dar și la nivelul operatorilor economici. Mai exact, Raed Arafat a anunțat ce se va intampla in cazul in care incidența este peste 4 la mia de locuitori, dar și ce se intampla…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat noi restricții care se vor impune in toata țara. In cursul zilei de joi, s-au adoptat o serie de masuri, care se vor aplica in Romania in fucție de rata de infectare din fiecare localitate.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00, relateaza…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat, in aceasta seara, ca in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a prezent, in cursul zilei de joi, o serie de masuri ce se vor aplica in Romania, pentru combaterea pandemiei de COVID-19. "In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședinț

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat principalele doua scenarii pe care Romania le are in vedere in perioada urmatoare. „In cursul saptamanii care a trecut am avut o ședința unde a fost discutata situația actuala. A rezultat hotararea pe care o avem in fața. Masurile sunt urmatoarele:…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat luni, la Antena 3, ca in contextul in care Guvernul va prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, se discuta „daca este necesar sa se umble la unele masuri”. „Noi nu avem nicio discutie pe masa pentru lockdown, nici nu se pune problema, in niciun caz lockdown”,…

- „Noi nu avem nicio discuție pe masa pentru lockdown, nici nu se pune problema, in niciun caz lockdown”, a declarat Raed Arafat. Secretarul de stat nu a respins varianta de a se circula cu declarație pe propria raspundere incepand cu ora 22.00, insa a specificat faptul ca nu s-a luat o decizie cu privire…