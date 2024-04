Marcel Ciolacu a declarat la inceputul ședinței de guvern ca doar pentru concediile medicale in cazul bolilor obișnuite se va plati CASS, in rest sunt scutite de aceasta plata. Guvernul modifica pentru a treia oara „taxa pe boala”, anunța premierul Marcel Ciolacu. Am decis pentru a treia oara sa reanalizam subiectul concediilor medicale ca sa putem corecta tot ne-a fost semnalat, a declarat Marcel Ciolacu. Ciolacu menționeaza ca se va percepe CASS doar pentru concediile medicale in cazul bolilor obișnuite, a celor ce impun carantina și reducerea cu 25% a timpului de lucru. Se percepe contribuție…