- Basarab Panduru a avut o reactie geniala dupa umilinta celor de la CFR Cluj cu Sepsi. Campioana a pierdut la scor de neprezentare semifinala din Cupa Romaniei si tremura pentru un loc in cupele europene. Basarab Panduru spune ca se astepta ca Dan Petrescu sa foloseasca cea mai buna echipa pentru a se…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul. "A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii de la meciul…

- In minutul 43 al meciului Sepsi - CFR Cluj, din semifinalele Cupei Romaniei, Andrei Burca (30 de ani) a fost eliminat. Va rata meciul din Liga 1, cu Rapid. Rapid - CFR Cluj se joaca luni, 1 mai, de la 20:30. Partida va fi in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport In minutul 42 al meciului de…

- ​Asa cum te-a obisnuit, Magnumbet iti propune cele mai bune cote si pentru meciul Sepsi - CFR Cluj, din semifinalele Cupei Romaniei, programat, miercuri, 26 aprilie, de la ora 19:00, la Sf. Gheorghe, si care va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Cu o ora și jumatate inaintea disputei dintre Sepsi și FCSB, Mihai Stoica a fost surprins urmarind pe tableta duelul din play-out dintre CS Mioveni și Chindia, incheiat 1-1. FCSB poate profita de pașii greșiți facuți de Farul și de CFR Cluj, rivalele la titlu. Vicecampioana a ajuns la stadion cu o ora…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt adversare, duminica seara, intr-un meci din cea de-a doua etapa a fazei play-off a Superligii de fotbal. Sambata, in primul joc al rundei, Rapid București și Farul Constanța au remizat, scor 1-1. Luni, 3 aprilie, este programata partida dintre Sepsi OSK Sf.Gheorghe…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca, prin deciziile adoptate in sedinta de Guvern de joi, vor fi deschise 79 de apeluri pentru investitii in infrastructura de sanatate. ‘Investitiile in sanatate, practic, inseamna investitii in beneficiul cetatenilor. Prin sumele pe care le avem alocate din fonduri europene…

- Sepsi - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 6 martie, de la ora 20:30, la Sf. Gheorghe, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.