- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca este necesara cresterea salariului minim, insa preocuparea fiecarui angajator si a sindicatelor trebuie sa fie sa creasca competentele oamenilor, mentionand ca salariul minim trebuie sa fie doar o etapa in viata profesionala…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca la nivelul Ministerului Muncii au avut loc trei consultari cu sindicatele si patronatele pentru stabilirea salariului minim. Pe de o parte, patronatele sustin inghetarea salariului minim, pe de alta parte, sindicatele cer cresterea lui. Salariul…

- Ludovic Orban si Violeta Alexandru au abordat, in debutul sedintei de Guvern de joi, problema salariului minim. "Trebuie convocat Consiliul National Tripartit. Am avut la nivelul ministerului trei runde de negocieri cu sindicatele si patronatele. Sunt pareri in favoarea unei inghetari, a pastrarii cuantumului…

- Invitata la Romania TV, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a atacat PSD, care a cerut, in nenumarate randuri, ca pensiile sa creasca, așa cum prevede legea, cu 40 la suta.Intrebata daca PSD a anuntat marirea pensiilor dintr-un calcul electoral, Violeta Alexandru a facut referire la fosta…

- Guvernul polonez a aprobat marti o marire a salariului minim pe economie, insa este vorba de o majorare mai redusa decat a promis in campania electorala, transmite DPA. Incepand de la 1 ianuarie 2021, salariul minim in Polonia va creste pana la 2.800 de zloti pe luna (630 de euro sau 750 de…

- Orban spune ca bugetul pe 2021 ar putea fi votat la finalul anului, de noul Parlament ales in 6 decembrie. Ce se intampla cu salariul minim anul viitor Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca Guvernul actual va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dar prefera ca legea…

- Pachetul financiar guvernamental de completare a veniturilor angajatilor al caror program de munca a fost redus poate fi accesat de companii care au inregistrat o scadere lunara in acest an a cifrei de afaceri de 10% comparativ cu luna similara a anului 2019, a declarat, vineri, ministrul Muncii…

- "Vor ajunge la timp! Urmatoarele pensii vor ajunge și marite și la timp. Aud ca strategii PSD sugereaza pregatirea liniei de atac contra Guvernului pe tema intarzierilor in plata pensiilor din luna septembrie. Ar cheltui oricat ca sa caștige politic și spera ca nu va funcționa, pana la capat, mobilizarea…