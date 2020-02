Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele importante ale Iasului continua sa se zbata in birocratie. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat licitatia pentru proiectarea si executia unui tronson din centura Iasului: varianta de trafic greu pe portiunea Selgros - DN28 (circa 7 km, portiunea…

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești a realizat, in anul 2019, lucrari de extindere a retelelor de iluminat public pe o lungime de circa 8 km, in principal pe strazi, pe alei pietonale si in parcari, in cartierele Gavana, Trivale, zona Craiovei (stație gaze). Nu mai…

- Un alt proiect pentru un ansamblu cu funcții mixte, la fel ca cel din zona Cora a fost lansat în dezbatere publica. Aici vor fi ridicate doua blocuri, unul de 10 etaje și un al doilea de 15 etaje. Dupa cum reiese din documentația depusa pentru obținerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea…

- Situatia inregistrata in anii anteriori scoate in evidenta faptul ca utilizarea si folosirea ilegala a produselor pe baza de amestecuri pirotehnice s a soldat, nu de putine ori, cu incidente urmate de autoaccidentarea persoanelor care le au folosit, dar si cu provocarea de incendii, informeaza ISU Constanta,…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare, pentru atribuirea contractului de inchiriere pentru o parcela de teren domeniu public impreuna cu suprastructura.Este vorba despre parcela 53, situata in Portul Constanta Nord, impreuna…

- Anunt S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. organizeaza in data de 09.12.2019, ora 12:00, licitatie competitiva avand ca obiect „inchiriere utilaje cu operator pentru intretinere curenta a drumurilor judetene pe timp de iarna, 2019 -2020”: Lot 3 – Autogreder – Baza Comisani, pana la 31.03.2020,…

- Ziarul Unirea 1 Decembrie 2019, la Alba Iulia: Organizarea activitaților comerciale și a tarifelor de inchiriere in cadrul evenimentului Festival de Romania®, pe masa consilierilor locali 1 Decembrie 2019, la Alba Iulia: Organizarea activitaților comerciale și a tarifelor de inchiriere in cadrul evenimentului…

- Primaria municipiului Dej, aduce la cunostinta celor interesati ca organizeaza licitație publica pentru concesionarea unui teren. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul…