- Incepand cu 3 aprilie 2020, Guvernul nipon implementeaza un nou set de masuri de restricționare a numarului de persoane care intra in Japonia din zone cu risc ridicat de infecție cu COVID-19. Astfel, este interzisa intrarea in Japonia a persoanelor care au calatorit cu pana la 14 zile inainte in anumite…

- O informație extrem de utila a fost dezvaluita in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani! Brutarii au pierdut clientii din restaurante, dar au castigat unii noi in mediul online! Mulți romani pot comanda paine online!

- "Am suspendat procedurile de executare silita pentru pensionarii care se aflau in aceasta situatie, ne vom regla dupa criza. Acum nu se mai fac! Este vorba despre diferite debite, creante pentru impozite, datorii neplatite sau erori de calcul care trebuie reglate, dar asta se va intampla cu intelegere…

- Ryanair, prima companie aeriana lovita de criza generata de coronavirus. Fitch Ratings a inrautațit perspectiva ratingului de la stabila la negativa Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a inrautațit perspectiva ratingului atribuita Ryanair de la stabila la negativa si a confirmat calificativul…

- Incepand cu ziua de maine, 17 martie, in municipiile Comrat și Ceadir-Lunga vor fi inchise temporar toate piețele. Masura este luata in legatura cu prevenirea raspandirii coronavirusului.

- Securitatea și sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitaților avand ca scop asigurarea condițiilor optime in desfașurarea procesului de munca, apararea sanatații, integritații corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate in procesul de munca. In vederea prevenirii accidentelor…

- Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu” din Baia Mare instituie masuri privind coronavirusul, astfel, incepand de miercuri, 11 martie, activitatile culturale cu publicul (cursuri, conferinte, simpozioane, lansari de carte, vernisaje, sedinte de grup s.a.) se suspenda pana la noi dispozitii. Source

- Primul caz de coronavirus din Romania a dat naștere numeroaselor formulari și speculații pe internet și in presa, astfel ca medicul Monica Pop a facut mai multe precizari. Aceasta susține ca este o diferența insemnata intre a fi bolnav de coronavirus și a fi purtator al acestui virus.