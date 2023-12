Anunț despre talcioc | Valabil numai pentru ediția de mâine Conducerea SC Piețe, Targuri și Oboare a anunțat ca maine, 31 decembrie 2023, intrarea in talcioc va fi libera pentru toți buzoienii. In urma decizie, taxa de 3 lei/persoana nu va mai fi platita de niciun vizitator la ultima ediție din 2023 a talciocului. Inca de pe acum se estimeaza o prezența record la talcioc, … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

