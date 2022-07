Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer rece se mentine pana la jumatatea saptamanii in Romania. Vremea va fi racoroasa dimineata si noaptea, exceptand sudul tarii, unde maximele vor atinge 30 grade Celsius. In nordul si centrul tarii sunt anuntate furtuni cu descarcari electrice si averse.

- Vremea va fi caniculara in urmatoarele doua saptamani in toata țara, cu temperaturi maxime de pana la 34 de grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi ridicata, potrivit prognozei publicate de ANM pentru perioada 20 iunie – 3 iulie. In Transilvania, in intervalul 20 – 23 iunie, maximele…

- Meteorologii anunta vijelii in cea mai mare parte a tarii de vineri de la ora 11S00, pana sambata dimineata, la ora 6:00, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vremea se mentine capricioasa in urmatoarele zile, cu ploi torentiale, si descarcari electrice. De la mijlocul saptamanii, un val de aer tropical va aduce maxime apropiate de pragul caniculei.

- VREMEA in Romania, 6–12 iunie: temperaturile mai scad, dar vor fi ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile Temperaturile devin mai ușor de suportat in aceasta saptamana. In weekend, se incalzește iar, pana la maxime de peste 30 de grade Celsius. Vor fi și ploi și furtuni, atat luni, cat și de la mijlocul…

- Saptamana aceasta, vremea se mai incalzi, anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care prognozeaza pentru urmatoarele zile valori termice ce vor depași chiar și +22 de grade. Totodata, sinopticienii, anunța ca miercuri, cerul va fi parțial senin, iar in primele ore ale dimineții ar putea sa apara…

- Marți, 3 mai, specialiștii ANM anunța cer noros și ploi de scurta durata, iar local, pe arii restrans, cu precadere in nord-vest, pe parcursul zilei și in zonele sudice și sud-vestice, se așteapta precipitații scurte. Meteorologii anunța vant slab și moderat, cu temperaturi mai scazute fața de ziua…