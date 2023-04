Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea pana la 1 mai. Prognoza meteo Romania, pe patru saptamani: Temperaturi scazute și precipitații excedentare Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru patru saptamani, in intervalul 3 aprilie – 1 mai 2023. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora! Vremea se schimba radical in Romania. Specialiștii susțin ca urmeaza ger și chiar ninsori la noi in țara. Iși va face iarna simțita din nou prezența dupa o perioada de temperaturi destul de ridicate?

- Pana astazi la ora 20:00, Romania se afla sub cod galben de ploi și vant insa, din acest weekend, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va incalzi. Valul de caldura care vine din nordul Africii aduce temperaturi de peste 25 de grade in Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat viscol și ninsori. Ce zone din țara sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Cand se schimba vremea in Romania. Ce temperaturi vor inregistra termometrele in aceasta perioada.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica noi avertizari cod galben de viscol, ninsori și intensificari ale vantului care vizeaza zonele montane și cele din estul și sud-estul țarii. De asemenea, meteorologii avertizeaza ca urmeaza cea mai geroasa perioada din aceasta iarna. Incepand…

- Ultima luna calendaristica de iarna, februarie, pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie, atat din punct de vedere termic, cat si al precipitatiilor, fiind consemnate zile cu temperaturi extrem de scazute sau maxime termice neobisnuite pentru aceasta perioada, conform Agerpres.roPotrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Iarna iși face simțita prezența in Romania.

- Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca iarna se instaleaza ușor, ușor, in Romania, astfel incat ninsorile iși vor face apariția in majoritatea zonelor țarii, noteaza antena3.ro ”Cel puțin in aceasta saptamana, vremea se va apropia de normalul termic…