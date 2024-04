Stiri pe aceeasi tema

- Dupa temperaturi de vara, meteorologiii anunța ca vremea se schimba la mijlocul saptamanii. O masa de aer rece ajunge in Romania aducand maxime cu 15-20 de grade Celsius mai mici, dar și ploi, relateaza Antena 3. „Ne apropiem practic de ceea ce ar fi normal pentru perioada din calendar”, precizeaza…

- Intreaga tara se afla de marti pana miercuri dimineata sub o informare de precipitatii si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Astfel, in perioada 12 martie, ora 5:00 - 13 martie, ora 10:00, vor fi precipitatii moderate cantitativ in jumatatea de est a…

- Intreaga tara se afla de marti pana miercuri dimineata sub o informare de precipitatii si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Astfel, in perioada 12 martie, ora 5:00 - 13 martie, ora 10:00, vor fi precipitatii moderate cantitativ in jumatatea de est a…

- Ultima luna calendaristica de iarna pastreaza multe din caracteristicile lunii ianuarie, atat din punct de vedere termic, cat si al precipitatiilor, fiind consemnate zile cu temperaturi extrem de scazute sau maxime termice neobisnuite pentru aceasta perioada, potrivit caracterizarii climatice a lunii…

- In fața unei puternice reveniri a iernii, Romania se pregatește pentru un nou episod de vreme extrema. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat o prognoza meteo actualizata, avertizand cu privire la codul galb

- Furtuna Isha va lovi Romania, prognoza meteo pentru marți, 23 ianuarie 2024, meteorologii anunța in continuare temperaturi scazute, viscol și ninsori in majoritatea orașelor din țara. Targoviște: 0 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 90%, Vant: 10 km/h Ciclonul care a provocat coduri rosii si…

- Vremea se incalzește. ANM anunța ca urmeaza o perioada cu precipitații. Prognoza meteo 22 ianuarie – 19 februarie Scapam de frig dar vin ploile. Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei in urmatoarele patru saptamani, potrivit ANM Prognoza meteo publicata marți de Administrația Naționala…

- Romania se confrunta cu cea mai geroasa perioada din acest an. Furtuna Isha, care a facut prapad in mai multe zone ale Europei, lovește și țara noastra. Meteorologii spun ca, cel puțin pana miercuri, temperaturile vor ramane negative in toata țara. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie,…