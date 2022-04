Anuelli lansează Gone „Gone” este numele piesei pe care Anuelli o lanseaza, o balada pop ce vorbește despre iubire, dezamagire și puterea de a merge mai departe și de a avea curajul de a o lua de la inceput.Compusa de catre artista impreuna cu Alexandru Șerbu, Silviu Paduraru și Alexandru Truta, piesa surprinde prin versuri esența unei relații incheiate, in care partenerii ajung sa fie absenți, chiar daca fizic inca „aparțin” acelui loc.„Piesa «Gone» am scris-o in 2019 ca o premoniție și, culmea, in momentul de fața mi se potrivește foarte bine toata povestea pentru ca tocmai am divorțat. Cumva cred ca la un moment… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

