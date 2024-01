Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham - Manchester City, in 16-imile de finala ale Cupei Angliei, are loc de la ora 22:00. Meciul echipei lui Radu Dragușin va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Pentru internaționalul roman poate fi primul meci pe teren propriu de cand e la Spurs. A debutat pentru Tottenham pe Old Trafford,…

- Cu 4 zile inainte de Tottenham - Manchester City, in „16-imile” Cupei Angliei, Erling Haaland (23 de ani) a revenit la antrenamentele cu grupul conduse de Pep Guardiola. Norvegianul ar putea evolua impotriva lui Spurs pe 26 ianuarie, de la ora 22:00, și sunt șanse sa il infrunte direct pe Radu Dragușin.…

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat la Tottenham in remiza cu Manchester United, scor 2-2. El a intrat pe final și a bifat 10 minute pe teren. Cum a ajuns la vestiar, internaționalul roman și-a schimbat poza de profil de pe Instagram. A ales o fotografie in tricoul lui Spurs, chiar din meciul cu United,…

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat la Tottenham in remiza de pe Old Trafford cu Manchester United, scor 2-2. Internaționalul roman a fost transferat de la Genoa in schimbul sumei de 25 de milioane de euro, carora li se pot adauga inca 6, sub forma de bonusuri. Inainte de a ajunge la Genoa, Dragușin…

- Internaționalul roman Radu Dragușin, transferat recent de Tottenham in schimbul a 30 de milioane de euro, a debutat pentru noua sa echipa pe Old Trafford, in egalul obținut de londonezi in derby-ul cu Manchester United, scor 2-2. Manchester United a inceput excelent meciul de pe Old Trafford și a deschis…

- Radu Dragușin, 21 de ani, a fost prezentat joi seara la Tottenham, va fi in lotul lui Spurs pentru meciul cu Manchester United, de duminica, și e posibil sa joace din primul minut pe Old Trafford. Mai ales ca argentinianul Cristian Romero nu e 100% refacut. # Dupa acest meci insa, „tricolorul” va trebui…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost prezentat oficial la Tottenham, dupa transferul de la Genoa. Internaționalul roman a semnat pana in iunie 2030 cu Spurs și a costat 25 de milioane de euro, plus alte 6 sub forma unor bonusuri. Reporterii GSP Theodor Jumatate și Sebastian Culea sunt la Londra, de unde…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul cumparat de Tottenham de la Genoa, a transmis primul mesaj dupa plecarea in Premier League. Internaționalul roman a șters postarea 15 minute. Internaționalul roman s-a ințeles cu Tottenham in privința unui contract pe 5 ani și jumatate, cu un salariu de 3 milioane…