Stiri pe aceeasi tema

- Ingrasamintele si produse agricole rusesti trebuie sa poata avea acces pe pietele mondiale ‘fara obstacole’, in caz contrar existand riscul unei crize alimentare mondiale de anul viitor, a afirmat sambata, la Istanbul, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite AFP. ‘Este important ca guvernele…

- Ucraina a bombardat podul Antonivski din regiunea sudica Herson, singurul pod care aprovizioneaza forțele ruse, care au anunțat ca podul a fost inchis in urma atacului. Distrugerea podului a dus la izolarea trupelor ruse din orașul Herson. Potrivit informațiilor serviciilor secrete britanice, soldații…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și șeful diplomației europene, Josep Borrell, condamna ferm atacul forțelor ruse asupra Odesei, port la Marea Neagra, de unde vor pleca navele cu cereale, potrivit acordului de la Istanbul. Rusia neaga.

- Ucraina și Rusia au semnat vineri, 22 iulie, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia și ONU privind exporturile de cereale și produse agricole via Marea Neagra. De precizat: textele sunt identice, dar semnate separat, la cererea Ucrainei, care refuza sa parafeze orice document doar cu Rusia. Secretarul…

- Un acord privind „coridorul cerealelor” a fost semnat astazi la Istanbul. Ucraina, Rusia, Turcia și ONU au convenit sa deblocheze exporturile prin Marea Neagra. Ce se știe despre acordul de cereale, cum va funcționa - in detaliu la RBC-Ucraina. Semnarea documentului final in Turcia Pe 22 iulie, la Istanbul…

- Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (CNUCED) a alertat miercuri planeta cu dovezi ca criza alimentara care in acest moment bantuie lumea, ca urmare a razboiului din Ucraina, s-ar putea transforma anul viitor intr-o catastrofa alimentara. O asemenea perspectiva a fost evocata de Secretarul…

- Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia…