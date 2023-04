Stiri pe aceeasi tema

- Comedia "Haita de actiune", cu Antonia, Anca Dumitra si Matei Dima in rolurile principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de peste 3 milioane de lei."Haita de actiune", in regia lui Vlad Dobrogeanu, a fost vazut in cinematografe in weekendul de lansare de…

- Dupa evenimentul de lansare, care a avut loc pe 20 martie, in Cinema City din AFI Cotroceni, „Haita de Acțiune” sosește și la Buzau. Dupa fenomenul „Teambuilding”, cel mai de succes film autohton, pe marile ecrane a venit un nou proiect cinematografic ambițios, care ii are in distribuție pe Antonia,…

- Imagini de la premiera filmului Haita de acțiune. Antonia a sosit pe motor! Comedia politista Haita de actiune , produsa de Bromania (Matei Dima) si regizata de Vali Dobrogeanu, a avut premiera saptamana aceasta. La evenimentul de lansare, desfașurat intr-un mall din București, au luat parte toți actorii…

- Meet and greet cu actorii Matei Dima, Alex Bogdan, Anca Dinicu și Vlad Brumaru, de la ora 20.30, la Cinema City Ploiești, 22 martie 2023 – Dupa premiera comediei „Haita de Acțiune”, ploieștenii au ocazia sa-i intalneasca pe protagoniștii filmului chiar la Ploiești Shopping City. Matei Dima, Alex Bogdan,…

- Antonia, in varsta de 33 de ani, joaca un rol principal in filmul Haita de acțiune care va aparea in cinematografe zilele urmatoare. Artista a vorbit recent despre rolul ei și despre cum a susținut-o iubitul ei, Alex Velea, in acest proiect. „Alex ma susține de fiecare data in tot ceea ce fac. Așa cum…