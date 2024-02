Iluziile și pericolele politicii climatice. Geoingineria solară, joaca de-a Dumnezeu In ultimele șase luni, mai multe guverne și organizații internaționale – inclusiv Casa Alba, UE, agenția britanica de cercetare ARIA și diverse organisme ale ONU – au elaborat rapoarte care susțin aceeași idee: eliberarea de aerosoli in atmosfera pentru a impiedica lumina solara sa atinga suprafața Pamantului. Conceptul este cunoscut sub numele de inginerie solara […] The post Iluziile și pericolele politicii climatice. Geoingineria solara, joaca de-a Dumnezeu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

