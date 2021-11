Antivaxerii americani au câștigat. Obligativitatea vaccinării, desființată în Justiție O curte federala de apel din SUA a suspendat sambata obligatia de vaccinare introdusa de presedintele Joe Biden pentru companiile cu peste 100 de angajati, fiind momentul pentru a examina potentiale ”grave probleme constitutionale”, relateaza AFP si Reuters. Masura ceruta de presedintele american impune ca pana la 4 ianuarie zeci de milioane de angajati sa fie vaccinati impotriva COVID-19 sau sa fie testati saptamanal, informeaza Agerpres. Anuntata la jumatatea lunii septembrie, aceasta masura a fost adoptata saptamana aceasta de executiv si a fost imediat contestata de urgenta in instanta, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

