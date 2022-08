Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul net la semestrul I de 65,2 milioane de lei marcheaza o depașire a rezultatului estimat pentru intreg anul 2022. Valoarea totala a activelor (AUM) a inregistrat o creștere de 1,7% fața de S1 2021 pana la 2.450 milioane lei. 117 milioane lei investiți in primul semestru. 62,2 milioane lei,…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- Compania OMV Petrom a publicat joi, 28 iulie, datele financiare aferente primului semestru din 2022.Potrivit raportului, OMV Petrom a inregistat in primele patru luni ale anului 2022 un profit de 4,6 miliarde de lei.Comparativ, in primul semestru din 2021 OMV Petrom a raportat 980 de…

- Valoarea productiei ramurii agricole a crescut anul trecut cu 11,7% comparativ cu anul precedent, la 101,55 miliarde lei, din care productia vegetala a crescut cu 22,2%, iar productia animala si serviciile agricole au scazut cu 8,3% respectiv 0,7%, arata datele INS.

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Presedintele…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Primul proiect de foraj in apele de mare adancime din Marea Neagra ar putea fi grabit, in contextul in care criza gazelor naturale se agraveaza in Europa, a declarat pentru Bloomberg un director de la Romgaz, unul dintre partenerii implicati in proiectul Neptun Deep, scrie Agerpres . Romgaz SA, care…