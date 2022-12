Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia aniversarii a 67 de ani de activitate, Antibiotice Iasi inaugureaza astazi, 9 decembrie, cea mai moderna fabrica de produse farmaceutice topice solide si semisolide din Europa, destinate atat medicatiei intraspitalicesti cat si consumului populatiei. Compania isi consolideaza astfel, pozitia…

- Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, joi, ca nu mai exista intarzieri in avizarea studiilor clinice la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDM), dupa ce s-a stabilit un termen de 30 de zile pentru solutionarea unei…

- Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, 9 noiembrie, o ordonanta de urgenta prin care se asigura accesul imediat si nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate cu tulburari de spectru autist, informeaza Agerpres.„Prin acest act normativ se asigura…

- Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) este implicata in aceasta saptamana in campania #MedSafetyWeek, prin care populația este incurajata sa raporteze reacțiile adverse suspectate ale medicamentelor, in cadrul unei initiative globale desfașurata pe rețelele…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) anunta, luni, ca 51.000 de cutii de MIOSTIN 0,5 mg/ml solutie injectabila (NEOSTIGMINI METILSULFAS) vor fi livrate in cursul acestei saptamani spitalelor din Romania. Aceasta cantitate, conforma cu specificatiile produsului,…

- In 2021, exporturile de produse din tutun incalzit au depașit exporturile de țigarete, in condițiile in care Romania este al doilea cel mai mare producator de țigarete din Europa, alaturi de Germania, anunța Philip Morris Romania.