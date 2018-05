Antalya, destinatia vedeta a verii. Cererea a crescut cu 70%

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera sa mearga in vacanța cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turiști alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinație. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Romanii prefera sa mearga in vacanta cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turisti alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinatie. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii pot depune formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” pana la data de 25 mai 2018. Cererea privind destinatia…

- Oana Zavoranu este la Secția 10 de Poliție. Vedeta are proces cu fostul soț, Pepe. Oana il acuza pe fostul ei soț ca i-a stricat imaginea, motiv pentru care cere daune morale in valoare de 500.000 de euro. Oana Zavoranu a avut o prezența de senzație. Vedeta și-a facut apariția cu o pereche de ochelari…

- Vești bune pentru banațeni aduse de Aeroportul Internațional Timișoara. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara, pentru sezonul estival. Astfel, potrivit reprezentanților aeroportului timișorean, vor fi reluate zborurile charter…

- Drumul turiștilor banațeni spre destinațiile favorite de vacanța este și in acest an mai ușor cu ajutorul curselor aeriene care pleaca de la Timișoara. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara. Astfel, vor…

- Incep și pregatirile de vacanța. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara. Vor fi reluate zborurile charter spre destinațiile cunoscute de vacanța din Turcia (Antalya, 6 curse pe saptamana) si insulele grecești (Heraklion –…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…