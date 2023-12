ANPC: Nereguli grave la un restaurant din Capitala! (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea CRPCR Bucuresti Ilfov a inceput derularea unei serii de actiuni de verificare a corectitudinii informatiilor privind originea denumirea fructelor si legumelor comercializate. Pe 28 si 29 noiembrie 2023, au fost identificati 11 furnizori…

- Amenda uriașa pentru un restaurant fast-food din Gara de Nord din Capitala. Comisarii ANPC au sancționat operatorul economic cu 50.000 de lei și au inchis temporar punctul de lucru, dupa ce au descoperit nereguli grave.

- Doua automobile au provocat un accident matinal la o intersecție din centrul Capitalei. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Alecsandri și Șciusev, transmite Știri.md . In imagini se poate observa ca doua indicatoare au fost doborate. Astfel, potrivit ofițerului de presa Svetlana Scripnic,…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit numeroase nereguli la un restaurant ce vindea meniul zilei studenților la Muzica din Capitala. La o sesizare a cotidianului național “Romania libera”, ANPC a demarat de urgența o inspecție inopinata la restaurantul…

- Aproximativ 80 de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au participat vineri dimineata, 29 septembrie, la o actiune de control la comerciantii din centrele Dragonul Rosu si Mega Shop, potrivit Ziare.com.Potrivit primelor informații transmise de reprezentanții ANPC,…

- ANPC a facut 'prapad' in centrul comercial Niky Scorpion din Capitala: Zeci de firme controlate, amenzi de peste 240.000 de leiComisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a desfasurat 56 actiuni de control la societatile comerciale aflate in Centrul Comercial Niky…

- Mai multe firme aflate in Veranda Mall din Capitala au fost verificate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind date, pana in prezent, amenzi de 70.000 de lei. De asemenea, opt restaurante au fost inchise temporar pentru mai multe nereguli, intre care prezenta…

- In data de 20.09.2023, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor CRPCR Bucuresti Ilfov a desfasurat 18 actiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale in domeniu, la societatile comerciale aflate in Mall Veranda, din Capitala. Potrivit ANPC, in urma verificarilor, au…