- Treisprezece noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul personalului sistemului administratiei penitenciare au fost inregistrate in ultima saptamana. "In intervalul 11-17.09.2020, au fost inregistrate 13 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei…

- Unsprezece noi cazuri de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat, in ultima saptamana, in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. „In intervalul 04-10.09.2020 au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza ca in intervalul 21-27 august au fost inregistrate 13 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului propriu. Potrivit unui comunicat transmis joi, din totalul cazurilor raportate, doar 38 de politisti de penitenciare inca…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat joi ca, in perioada 14 – 20 august, au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. Conform ANP, in prezent, din totalul cazurilor raportate, 44 de politisti de penitenciare…

- Polițistul de la Penitenciarul Galați, confirmat cu COVID-19, a intrat in contact cu 27 de colegi și 125 de deținuți, arata datele anchetei epidemiologice desfașurate in instituție, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), in urma anchetei…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) precizeaza ca au fost identificati peste 150 de contacti ai angajatului de la Penitenciarul Galati confirmat pozitiv, miercuri, la testul efectuat pentru noul coronavirus, dintre care 125 in randul detinutilor si 27 in randul personalului unitatii.…