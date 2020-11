ANNA, debut cu dreptul in showbizul muzical cu piesa „Secretul” la care are si videoclip

Stiri pe aceeasi tema

- Sore și Tudor de la Fly Project lanseazape 3 noiembrie, fix de ziua lor de naștere, „Lasa-ma sa-i spun”, o piesa discoce indeamna la dans, la distracție și la sinceritate in relații. Cu o dublaprovocare, una de dans pe canalul ei de TikTok, și una umana de a spune ce simți,indiferent cat este de neplacut,…

- Liviu Teodorescu și iubita lui, Iulia Iacob, formeaza un cuplu inca din liceu. Anul acesta, perechea a aniversat 10 ani de relație. Modul inedit prin care Liviu Teodorescu și-a cerut iubita in casatorie Marți, 27 octombrie, de ziua Iuliei, Liviu a facut pasul cel mare. „Am cerut-o pe Iulia in casatorie.…

- Artistii Irina si Serghey Kovalsky, la aniversarea de 10 ani de dragoste, au lansat piesa „Любовь как в сериале” „PREMIERA! Videoclip nou Uraaa!!! Dragostea este ca in serial! Speram sa va placa! Clipul a fost filmat in cinstea aniversarii noastre! 10 ani de la prima intilnire”, a notat Irina pe rețele…

- Dominique revine cu o noua piesa, ”Narcos”, intitulata așa dupa binecunoscutul serial Netflix, in care abordeaza stilul trap. Melodia reprezinta o schimbare totala de stil, beatul fiind unul atipic pentru muzica cu care ne-a obișnuit Dominique. Piesa a fost compusa impreuna cu echipa The One Records…

- Dorian Popa a avut surpriza sa vada ca piesa a ajuns in mai putin de 24 de ore virala pe Youtube si se afla in trending pe locul 1. Pe 26 august, de ziua internationala a cainelui, solistul constaentean si a lansat noul videoclip la piesa "Inoata Chelutu", la care a lucrat cateva saptamani, atat la…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Vești bune pentru piesa de debut a proiectului Bastard!. “F..K THAT” este pe locul 1 in top 200 Shazam Rusia și pe locul 39 in Shazam Top 200 Global. Piesa, care are o evoluție foarte buna la nivel internațional, este deja prezenta pe NRJ și Europa Plus, doua dintre cele mai mari stații radio din Rusia.…