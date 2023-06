ANL-urile Reșiței, la bătaie REȘIȚA – Consiliul local a aprobat vanzarea catre chiriași a 12 asemenea locuințe din totalul de 400. Este vorba despre șapte apartamente de pe str. Pinilor, trei de pe str. Fantanilor și doua de pe str. Sportului! Primarul Ioan Popa incurajeaza ceilalți chiriași ANL sa faca demersuri pentru a cumpara apartamentele in care locuiesc, intrucat momentul este prielnic, prețurile scazand considerabil. „Primaria are aproximativ o mie de apartamente, din care o buna parte sunt sociale, de stat sau serviciu. In regim de ANL sunt aproximativ 400. Pana acum nu s-au vandut ANL-urile din doua motive. N-au… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

