Anitta a lansat single-ul Funk Rave

Stiri pe aceeasi tema

- Berre a lansat single-ul “Kissing Strangers”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale cantecelor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- MidoriStars, prima artista romana care scrie și canta in limba japoneza, a lansat cel de-al doilea single care poarta numele de „Wagamama”. „Wagamama”, care inseamna „egoist” in japoneza, evidențiaza talentul artistei de a combina armonios influențele muzicale estice și vestice. Piesa, scrisa de MidoriStars…

- Dupa succesul cu “Inima mea”, piesa promovata atat in Romania cat si in Mexic, Argentina, Ecuador, Spania, Chile cu varianta in spaniola si in Brazilia cu varianta in portugheza, Alessa lanseaza o noua piesa latino, energica si cu un titlu sugestiv. “Ma simt bine” este o piesa plina de culoare care…

- “Alo” reprezinta o noua direcție pentru Ronna Riva, care imbina muzica pop cu elemente de dance și un sound modern și vibrant. Piesa este rezultatul colaborarii cu Valentin Tulica care a contribuit la crearea unui single captivant, menit sa inspire și sa ridice starea de spirit. “Alo” are si un videoclip…

- Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronica, este unul dintre headliner-ii celei de-a 5-a ediții a celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa, NEVERSEA.

- Rea Garvey a lansat single-ul “Free Like The Ocean”. Este ințelepciunea unei inimi care vorbește cu incredere profunda, curaj mare și pasiune pura. Inima ii aparține lui Rea Garvey și ne-o deschide pe noul sau single „Free Like The Ocean”, semnaland inceputul unui nou capitol muzical. Prima previzualizare…

- Iubim, traim și simțim „Atipic”! Acesta este mesajul pe care artista din Republica Moldova, PETRA, il transmite prin muzica și versuri in cel de-al cincilea single pe care l-a pregatit. Cu muzica și versurile compuse de catre PETRA, Gabriel Huiban, Randi, Mattias Bylund și Arsenium, „Atipic” este despre…

- Fosta semifinalista a concursului ”Eurovision Romania 2018”, Nicoleta Ticala Floroni a lansat piesa ”Te faci vinovat”, compusa chiar de ea, atat versuri cat și muzica.Nicoleta Țicala este absolventa a Facultații de Jurnalism, comunicare și relații publice, dar pasiunea pentru muzica a facut intodeauna…