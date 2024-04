In perioada 19-21 aprilie 2024, talentul muzical al copiilor și adolescenților a fost sarbatorit in cadrul Festivalului Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Adolescenți „Voci de Ingeri”, desfașurat la Suceava. Printre participanți s-a numarat și tanara Ania Ilinca Ghișe, in varsta de 10 ani, din orașul Tauții-Magherauș. Ania a stralucit in competiția categoriei 10-11 ani, cucerind inimile juriului și ale publicului prezent și adjudecandu-și meritatul trofeu. Originara din Tauții-Magherauș și pasionata de muzica, Ania este eleva Școlii de Canto Recreart, unde iși dezvolta talentul sub…