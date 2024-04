Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 aprilie 2024, incepand cu ora 11:00, la sala Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava, va avea loc Conferința Finala a Programului Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020.Evenimentul este organizat de Secretariatul Tehnic din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare ...

- Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin", de Artur Solomonov, care va avea premiera in data de 12 mai, la ora 19:00, este noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava. Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin" va fi montat de regizorul ...

- Profesioniști din justiție, jurnaliști, antreprenori, pompieri, experți din sectorul ONG, studenți și artiști urca pe 11 aprilie, de la ora 18:00, pe scena Teatrului Municipal ,,Matei Vișniec" Suceava, in cadrul spectacolului „Oamenii Dreptații".Cosmin Savu - jurnalist ...

- Vantul puternic a desprins elemente din acoperișurile a trei blocuri din municipiul Suceava și pompierii au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea acestora. Este vorba despre blocul din fața Teatrului Municipal „Matei Vișniec", de blocul "Lama" din fața Primariei ...

- De Ziua Internaționala a Poeziei, pe 21 martie 2024, incepand cu ora 13:00, in spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava, are loc acțiunea „Imbrațișarea poeziei cu teatrul continua". Organizatorii (Teatrul Municipal „Matei Vișniec", ...

- Pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava va avea loc duminica, 10 martie 2024, incepand cu ora 17:00, recitalul de pian susținut de Mario-Victor Lucaci, elev in clasa a XI-a la Colegiul Național de Arta „Octav Bancila" Iași, profesor coordonator dr. Roxana Ota, ...

- La aproape un an de la premiera primei producții in limba franceza a Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava - spectacolul „Occident Express", revine, intr-un format nou și in limba romana.Premiera spectacolului realizat pornind de la unul dintre cele mai importante ...

- Asociația Culturala Romantic Art, in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri „Voci de Ingeri”. Evenimentul va avea loc in perioada 19 – 21 Aprilie 2024, la Teatrul Municipal…