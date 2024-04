Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin”, de Artur Solomonov, care va avea premiera in data de 12 mai, la ora 19:00, este noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin” va fi montat de regizorul Theodor-Cristian Popescu, și reprezinta o premiera…

- Vantul puternic a desprins elemente din acoperișurile a trei blocuri din municipiul Suceava și pompierii au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea acestora. Este vorba despre blocul din fața Teatrului Municipal „Matei Vișniec", de blocul "Lama" din fața Primariei ...

- Spectacolul ”Cum va place” in regia lui Botond Nagy producție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a fost inclus de UNITER in campania naționala ”Artiștii pentru artiști” care se desfașoara in perioada 20 martie – 20 aprilie. Programul asigura susținere financiara pentru artiștii aflați in…

- Așa cum ne-a obișnuit Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va deschide și in acest an cu o premiera Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec care va avea loc in perioada 11-19 mai. Este vorba de spectacolul „Cum l-am ingropat pe Stalin”, de Artur Solomonov in regia lui Theodor Cristian…

- De Ziua Internaționala a Poeziei, pe 21 martie 2024, incepand cu ora 13:00, in spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava, are loc acțiunea „Imbrațișarea poeziei cu teatrul continua". Organizatorii (Teatrul Municipal „Matei Vișniec", ...

- La aproape un an de la premiera primei producții in limba franceza a Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava - spectacolul „Occident Express", revine, intr-un format nou și in limba romana.Premiera spectacolului realizat pornind de la unul dintre cele mai importante ...

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pregatește sa lanseze o noua premiera: ”Occident Express” de Matei Vișniec dar de data asta in limba romana și nu in franceza ca varianta de anul trecut. ”Dupa succesul inregistrat cu spectacolul Occident Expres de Matei Vișniec, in regia lui Alain Timar, prima…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava se pregatește de o noua premiera. Este vorba de spectacolul ”Capșuni de zapada” de Petro Ionescu in regia lui Cosmin Panaite. Așa cum a transmis managerul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Angela Zarojanu, in cadrul unei conferințe de presa, spectacolul…