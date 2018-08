Angi Șerban, mesaj virulent despre politicienii care vin la protest "Aș vrea ca baieții aștia de la partide sa se abțina sa se puna la microfoane sau in alte locuri unde sunt mega vizibili. Daca vor sa fie vizibili, nu trebuie sa faca asta la protestele societații civile. Marș și faceți-va campanii de PR! Investiți in publicitate. Nu veniți sa va urcați pe carca oamenilor care și-au rupt picioarele pe la protestele din Piața Victoriei. Faceți-va campanii de imagine, bagați bani, mergeți la sate, dați mana cu oamenii din mediul rural. Eu m-am saturat de politica asta care se face de 30 de ani. Eu vreau alt tip de politicieni la conducerea statului”, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

