Stiri pe aceeasi tema

- In Chișinau, un barbat a disparut, iar rudele acestuia se tem pentru viața lui. "Numele lui este Pavel Bitca. Il cunoaștem ca fiind un tip energic, bun și pozitiv. Cu toate acestea, acum 3 zile a lasat un mesaj de adio și a plecat. In prezent, el este cautat de familie, rude și poliție. Daca il vedeți,…

- Continua razboiul declarațiilor pe axa MM Stoica - Florin Talpan. Managerul de la FCSB a lansat un atac jugnitor la adresa juristului CSA Steaua, dupa un mesaj postat pe Facebook de acesta. Totul a pornit dupa ce FCSB a primit acceptul de a juca in Ghencea. Florin Talpan a transmis un mesaj pe Facebook,…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB care azi implinește 65 de ani, nu crede ca Rapid se poate bate la titlu in sezonul viitor. Comanda online AICI aceasta revista excepționala: „100 de motive sa iubești Rapidul” » 156 de pagini PREMIUM intr-un album istoric Rapid a facut 6 transferuri in aceasta vara,…

- Steaua aniverseaza azi 76 de ani, iar Clubul Sportiv al Armatei a decis sa organizeze o donație de sange roș-albastru chiar in incinta stadionului Ghencea, eveniment la care au participat mai mulți sportivi legitimați la club. „Steaua București și Asociația Steliștilor 1947, desfașoara miercuri, 7 iunie,…

- Un tanar de 19 ani si-a dat foc intr-o zona aglomerata din Ramnicu Valcea, intre liceu si o sala de jocuri! Baiatul a recurs la gestul extrem dupa ce ar fi pierdut 3.000 de lei la pacanele, informeaza Observatornews.ro. Autoincendiere a durat cateva minute.La ora 8:52, intr-o zona intens circulata…

- Marius Lacatuș, legenda Stelei, a comentat conflictul iscat intre Daniel Oprița, antrenorul CSA Steaua, și Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei. Dupa Dinamo - Steaua 3-0, Oprița a susținut ca a fost sunat de Talpan, care i-ar fi cerut sa plece de la echipa. Juristul CSA a raspuns și l-a…

- Dinamo - CSA Steaua 3-0. Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, a avut un discurs-manifest la finalul partidei și a lansat un atac dur la adresa lui Florin Talpan. Marea suparare expusa de Oprița este ca Steaua nu are drept de promovare, fiind un club departamental. Antrenorul susține ca Florin Talpan,…

- Lovitura grea pentru Clubul Sportiv al Armatei! In urma unei comisii parlamentare a fost luata hotararea ca inițiativa legata de modificarea legii sportului, prin care CSA Steaua sa poata sa promoveze in SuperLiga, sa nu intre in plenul Parlamentului.”Știrea momentului! Aviz negativ in comisia parlamentara…