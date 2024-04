Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 aprilie a.c., in jurul orei 02.00 dimineața, Poliția Brașov a fost sesizata printr-un apel de urgența, in care era semnalat faptul ca o persoana s-ar afla in stare de inconștiența, in fața unui imobil, din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat echipe de intervenție, care au…

- ”Stimate conducator auto, avem onoarea de a te informa ca vehiculul tau a fost surprins de aparatul radar intr-o cursa de viteza mai captivanta decat un film de actiune! Suntem impresionati de performanta ta, insa suntem aici pentru a te ajuta sa ramai cu picioarele pe pamant (sau pe asfalt, in cazul…

- Intr-un caz șocant petrecut in Italia, un barbat și-a ucis cu sange rece familia, lasand in urma un sfarșit tragic pentru soția sa și cei doi fii, in varsta de 16 și 5 ani. Giovanni Barreca, un zidar in varsta de 54 de ani, a comis o tripla crima brutala in localitatea Altavilla Milicia, langa Palermo.

- Un baiețel in varsta de 3 ani a cazut in aceasta dimineața de la etajul 5 al unui bloc din Sibiu. Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD in stare critica. Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgența pe strada Barsei din municipiul Sibiu pentru a acorda ingrijiri medicale…

- „In aceasta dimineata, la ora 08.22, prin apel 112, I.P.J. Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul ca un copil in varsta de aproximativ 3 ani este inconstient, pe un trotuar de pe strada Barsei din municipiul Sibiu. La fata locului au intervenit politisti si echipaje medicale, iar in urma verificarilor…

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce, sambata seara, s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut pe scarile unei firme din Timișoara. Potrivit Antena3 CNN, acesta sarbatorea faptul ca a devenit bunic.Polițiștii de la Secția 2 Timișoara au fost sesizați, sambata seara, cu privire la faptul ca un barbat…