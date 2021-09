Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel și-a indemnat duminica conaționalii sa profite de campania de vaccinare fara programare, care va incepe luni in Germania. Germanii se vor putea vaccina fara programare prealabila in magazine, transportul public, moschei sau pe terenurile de fotbal.

- Victoria Azarenka s-a aratat contrariata de faptul ca spectatorii care vor sa asiste la meciurile turneului US Open trebuie sa fie vaccinati împotriva COVID-19, dar jucatorii care evolueaza în arenele de la Flushing Meadows nu sunt obligati sa fie imunizati împotriva noului coronavirus,…

- Un numar de 14.757 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.425 reprezinta prima doza, iar 4.332 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Anunțul facut vineri de cercetatorii de la Public Health England (PHE) il completeaza pe cel similar facut de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA, informeaza Reuters.''Unele constatari initiale (...) arata ca incarcaturile virale in cazul celor care s-au infectat cu (varianta) Delta…

- O cantitate de 112.800 de doze de vaccin Moderna au intrat astazi, 14 iulie a.c., in Romania și vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin sunt aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Compania…

- Campania de vaccinare are rezultate tot mai slabe: mai puțin de 12.000 de persoane au ales sa se imunizeze in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate…