Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters.



"Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru a asigura o banca centrala independenta", a declarat Angela Merkel in cadrul unei conferinte de presa la Berlin, fiind intrebata despre situatia economica din Turcia.



"Germania ar dori sa vada ca Turcia este prospera economic. Acest lucru este in interesul nostru ", a adaugat Merkel.

