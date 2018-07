Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile pentru perioada urmatoare sunt cresterea dobanzilor, demografia, impredictibilitatea si conjunctura globala, a spus Omer Tetik, CEO, Banca Transilvania la ZF Bankers 2018. Alte declaratii: - crestem pe antreprenoriat, IMM, microfinantare. Capatam experienta si…

- Senior Software aniverseaza 15 ani de inovație tehnologica pe piața de soluții software pentru managementul afacerii. Cu un portofoliu de sisteme unic în România, compania a avut o evoluție constanta și are astazi peste 400 de proiecte implementate în 5 țari. În…

- Romanii pot dona acum cate 5 lei cu cardul sau accesorii de plata, ca brațara sau ceasul contactless, prin aparate POS amplasate de Banca Transilvania, pentru ajutorarea copiilor bolnavi și a tinerilor din medii sociale modeste. Potrivit unui comunicat remis StartupCafe.ro, Banca Transilvania a lansat…

- Fondul Proprietatea (FP), emitent cu expunere pe companii de importanta strategica pentru economia romaneasca, figureaza pe site-ul Nuclearelectrica (SNN) cu o detinere 22,5 milioane de actiuni SNN la 13 aprilie 2018, in scadere cu circa 117.700 de unitati fata de finele primului trimestru.…

- Managerul unui restaurant din Vama Veche spune ca din ce in ce mai greu gaseste oameni dispusi sa munceasca pe timpul verii, sau in aceasta perioada a mini-vacantei de 1 mai, si considera ca angajatii sezonieri sunt o specie pe cale de disparitie. LIBERTATEA TRANSMITE LIVE DE PE PLAJA DIN VAMA VECHE.…

- Iresponsabilitea si incompetenta sunt caracteristici de baza ale ultimului an de guvernare PSD. Administrarea resurselor financiare ale economiei se face avand in vedere posibile riscuri la care ar putea fi supusa economia in viitor. Nu presupunand ca "totul va fi bine". Cei care traiesc in…

- Doua angajate ale Spitalului Judetean de Urgenta din Bistrita au fost retinute, miercuri, fiind suspectate de furt calificat in urma sesizarii facute de un cetatean din Republica Moldova, care a fost internat in data de 14 aprilie in aceasta unitate, in urma unui incident armat, si care a reclamat faptul…