- Alți doi tineri implicați in scandalul din mall au ajuns la auderi. Oamenii legii i-au prins la cateva ore dupa bataie și i-au reținut. Intreaga scena s-a petrecut la cațiva metri de agenții de paza ai mall-ul, iar disputa a pornit de la vanzarea unor parfumuri.Ceilalți doi tineri implicați in bataie…

- Polițiștii din Cluj, București, dar și din alte orașe din România au ieșit la protest, joi dimineața, în ultima zi a anului. Oamenii legii sunt nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența pe care prim-ministrul Florin Cîțu…

- Polițiștii doljeni anunța reținerea unui tanar de 26 de ani, din Intorsura, care ar fi injunghiat un craiovean. Incidentul a avut loc in ziua de Craciun, in localitatea Intorsura. Oamenii legii spun ca victima a fost injunghiata in urma unui conflict spontan. ”In urma cercetarilor efectuate, polițiștii…

- O familie cu patru copii din localitatea buzoiana Vernesti a primit in dar, de Craciun, o casa noua, construita de politisti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Buzau, familia locuia intr-o anexa, iar noua locuinta a fost construita in decurs de numai trei zile, relateaza…

- In urma verificarilor efectuate de catre politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov cu privire la organizarea unui eveniment privat la o societate comerciala amplasata pe raza localitații Tohanul Nou, județul Brașov va comunicam faptul ca au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale…

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați pe 1 decembrie, in jurul orei 14, de catre un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna Bonțida, cu privire la faptul ca la data de 30 noiembrie ar fi fost agresat fizic de catre o alta persoana. In urma cercetarilor efectuate de polițiști,…

- Zeci de persoane au sarbatorit, duminica seara, intr-un restaurant din Sectorul 4 din București. Oamenii nu purtau maști de protecție și nici nu respectau distanțarea sociala. Polițiștii au imparțit mai multe amenzi.Cele mai multe cazuri cu noul coronavirus sunt inregistrate zilnic in București. Duminica…