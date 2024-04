Stiri pe aceeasi tema

- Poliția, in alerta! Cadavru gasit pe camp, in DambovițaUn cadavru a fost gasit, vineri dupa-amiaza, pe un camp dintr-o localitate din Dambovița. Polițiștii și procurorii fac ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat."La data de 5 aprilie a.c.

- Alerta in Capitala! O descoperire șocanta a fost facuta in zona de competența a Poliției de la Secția 5. A fost gasit un cadavru, iar polițiștii intervin de urgența pentru a investiga situația. Oamenii legii se ocupa in aceste momente de cercetarea cazului.

- Polițiștii au stopat aseara, in jurul orei 20:00, in apropierea satului Negurenii Vechi din raionul Ungheni, șoferul unui automobil, care se deplasa haotic. In timpul documentarii, de la barbatul de 28 de ani se simțea un miros puternic de alcool. Acesta a fost supus testarii alcoolscopice, rezultatul…

- Polițiștii buzoieni sunt in alerta și incearca sa dea de urma unui barbat care ar fi fugit dintr-un spital de neuropsihiatrie. Se fac eforturi pentru gasirea cat mai rapida a acestuia. Un pacient al Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, sectia Ojasca, a parasit joi noapte, fara drept unitatea medicala,…

- Oamenii legii au fost alarmați de familia medicului, care nu a mai fost de gasit. Polițiștii au localizat-o pe femeie dupa semnalul GPS al telefonului! S-a dat alarma in Capitala, dupa ce o doctorița nu a mai fost de gasit! Femeia in varsta de 43 de ani a plecat de acasa, insa nu a mai raspuns la telefon,…

- Tanara de aproximativ 20 de ani a fost gasita zacand intr-o balta de sange intr-o scara de bloc din Centrul Vechi. Alerta a fost data de o locatara iar la fața locului au venit imediat polițiștii locali și criminaliști. In cursul zilei de duminica, in zona s-au facut masuratori pentru a vedea cum s-a…

- Politistii specializati in protectia animalelor au desfasurat in 2023 peste 9.000 de controale si au salvat peste 900 de animale aflate in situatii de pericol, informeaza IGPR intr-un comunicat de presa. Oamenii legii au intocmit peste 2.300 de dosare penale, au efectuat 90 de perchezitii si au dat…

- Potrivit IPJ, vineri dupa-amiaza, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in parcarea subterana a unui centru comercial din Targu Jiu a fost amplasat un bagaj suspect, ce contine material explozibil si urmeaza a fi detonat.Cu toate acestea, dupa efectuarea verificarilor cu tehnica specializata…